دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق تحت إدارة ترامب، مايك بومبيو، وما قاله عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ومستقبل العلاقات مع المملكة إذا فاز الجمهوريون بالانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

تصريح بومبيو أدلى به لمجلة المجلة وقال فيه: " السياسة الأميركية في حال فاز الجمهوريون في الانتخابات المقبلة، ’ستبدو أكثر شبها بالسياسة التي اتبعتها إدارة ترامب، بالشراكة الجادة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، والقائد البارز الأمير محمد بن سلمان، والأشخاص الذين يريدون الخير لشعبهم ويعملون على قمع الإرهاب وبناء السلام‘".

وتابع قائلا: "أعتقد أنك سترى إدارة جمهورية، أيا كان مرشح حزبنا، تستعيد ذلك بأسلوبنا نفسه خلال إدارة ترمب".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا تصريحا سابقا لبومبيو ضمن مقابلة أجراها على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قبل زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية العام 2017 قال فيه: "هناك دولة واحدة فقط في تلك المنطقة بأكملها التي تريد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتمحو وجودنا من على وجه الأرض وهم القيادة في إيران.."