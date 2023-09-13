أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أبلغ الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء أنه يعتزم الاستقالة من منصبه في السودان.

وأضاف بيرتس، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد كان لي شرف العمل كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان لأكثر من عامين ونصف. وأنا ممتن للأمين العام على هذه الفرصة وعلى ثقته بي، ولكني طلبت منه إعفائي من هذا الواجب. سيكون هذا آخر إحاطة لي في هذه الوظيفة".

وكان الحاكم العسكري للسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال في وقت سابق إن بيرتس يعتبر شخصًا غير مرغوب فيه لكن الأمم المتحدة عبرت عن دعمها بيرتس.

وأعرب بيرتس، الذي تم تعيينه في منصبه عام 2021، عن قلقه الشديد بشأن الصراع منذ بدايته.

منذ 15 أبريل/ نيسان، يشهد السودان معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فيما قٌتل ما يزيد عن 7 آلاف شخص، فيما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى النزوح أو مغادرة البلاد إلى الدول المجاورة.