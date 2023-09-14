دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار تعليق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الخميس، بسخرية ردا على سؤال عن موعد حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتخفيف الأحمال التي يعاني منها المصريون، تفاعلا وردود فعل بين نشطاء على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

ووجه أحد النشطاء سؤالا عبر منصة "إكس"، إلى رجل الأعمال المصري قال فيه: "لو سمحت مهندس نجيب. الكهرباء موضوعها هتخلص امتى. أقسم بالله ما بصدق حد في مصر غيرك أنت".

وقال ساويرس ساخرا ردا على السؤل عبر حسابه الرسمي على "إكس": " لما تضلم خالص".

وأثار تعليق نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على "إكس"، وكتب أحدهم: "جاهزين باللمبة الجاز والكلوب".

وكتب ناشط آخر: " أكتر من كدة؟ هو في أكتر من كدة؟".

وكتبت ناشطة قائلة: " إجابة جميلة رغم أن الحفلة لم تبدأ بعد".