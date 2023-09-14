دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، أنه تم القبض على مواطنين يعملان في أحد القطاعات الأمنية، و3 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بمدينة الرياض.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "الجهة المختصة بالوزارة تمكنت، الخميس، من القبض على 5 مروجين للمخدرات، بينهم 3 من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان يعملان في أحد القطاعات الأمنية، وهما الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني".

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص "اتخذوا 3 أحياء بمدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات، وضُبط بحوزتهم 74.6 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم"، بحسب بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وختم البيان قائلا: "ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك، لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد، واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها"، طبقا لـ"واس".