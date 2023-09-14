دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي، سعودي الجنسية، على قتل فيصل بن ناصر بن مرعيد السبيعي، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري عدة طلقات مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما، وتعاطي أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثيرهما"، طبقا لما نقلت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان..

وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي، سعودي الجنسية، الخميس بتاريخ 29/ 02/ 1445هجرية، الموافق 14/ 09/ 2023 ميلادية، بالمنطقة الشرقية"، حسبما نقلت الوكالة السعودية عن البيان.