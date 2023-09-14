رسالتان للملك سلمان وولي العهد السعودي من الرئيس الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، رسالتين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة، الخميس، إن "نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، تسلم الرسالتين، نيابة عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال استقباله في الرياض، السفير الإيراني لدى المملكة، الدكتور علي رضا عنايتي".

ورحّب الخريجي خلال الاستقبال بالسفير الإيراني متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة، وحضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للشؤون الآسيوية السفير محمد المطرفي، طبقا لما أفادت الوكالة.

وأضافت "واس" أنه "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".