دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات أدلى بها السفير الإماراتي في أمريكا، يوسف العتيبة، بالذكرى الثالثة لتوقيع الاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأدلى السفير الإماراتي تصريحاته المتداولة بجلسة حوارية لمبادرة N7 وأعادت سفارة الإمارات بواشنطن نشرها بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس.. (تصريحات السفير تبدأ الدقيقة 1:45:50)

وتداول نشطاء جزءا من تصريح العتيبة والذي رد فيه على سؤال حول ما النصائح التي يقدمها لجيرانه في المنطقة فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، حيث قال: "لي العديد من النصائح لكن سأشاركها مع أصدقائي السعوديين بصورة منفردة وليس بصور عامة، اعتقد أن أي شي سواء السعودية أو أي أحد آخر يساعد بدمج المنطقة وتواصلها ويخلق وظائف ويخلق ازدهارا ويزيد الاستقرار الجميع سيدعم ذلك من داخل المنطقة وخارجها، ولكن هذه قرارات للدول المعنية.."

وأضاف: "حيال ما مررنا به في المباحثات وكيف خلقت الاتفاقية الابراهيمية أنا سعيد لمشاركة الكثير في هذا الشأن وقد قمت بمشاركة الكثير في الماضي، ولكن سأقوم بذلك بصورة خاصة".

وفي مقطع آخر تداول نشطاء تصريحات السفير الإماراتي عن عدد الرحلات الجوية بين بلاده وإسرائيل أسبوعيا والتي تصل إلى 152.