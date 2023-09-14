أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان، الخميس، إنها أحبطت محاولة تهريب 13 طنا من مادة الأمفيتامين المسببة للإدمان، المعروفة باسم الكبتاغون، ضمن شحنة مخبأة بين الأبواب وألواح البناء المزخرفة، وقدرت قيمتها بما يزيد قليلا عن مليار دولار (3.87 مليار درهم).

وقالت شرطة دبي، إنها ألقت القبض على ستة أشخاص كانوا جزءاً من "عصابة إجرامية دولية"، وأوضحت أنها "واحدة من أكبر عمليات تهريب أقراص الكبتاغون في العالم".

وأضافت وزارة الداخلية الإماراتية، أن "أساليب تهريب مبتكرة"، اُستخدمت في عملية تهريب المخدرات، واستغرق استخراج الأقراص "أياما".

وأردفت وزارة الداخلية موضحة، أن العصابة الإجرامية استخدمت أساليب تهريب مبتكرة، إذ قامت بإخفاء حبوب الكبتاغون داخل 651 بابا مصنعا بطريقة احترافية، من الحديد والخشب المتين، وأخفتها ضمن 432 من ألواح أثاث الديكور المنزلي الراقية.

وقال وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس، إن الإمارات "تقف كحصن منيع، ضد أي تهديد يهدف إلى تعريض أمن ورفاهية المجتمع الإماراتي للخطر".

ويُظهر مقطع فيديو من كاميرا للمراقبة، نشرته وزارة الداخلية، الخميس، المشتبه بهم وهم يحاولون جلب أقراص الكبتاغون عبر ميناء جبل علي بدبي.

وصادرت السلطات الإماراتية مئات الآلاف من أقراص الكبتاغون منذ عام 2019. وفي يونيو/حزيران من 2023، قالت جمارك أبوظبي، إنها ضبطت ما يقرب من 175 ألف حبة كبتاغون منذ بداية عام 2019، حتى مايو/أيار2023.