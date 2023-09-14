(CNN)-- أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس بأنها ستحجب 85 مليون دولار من المساعدات لمصر، والتي كانت مشروطة بتقدم مصر في قضايا حقوق الإنسان والإفراج عن السجناء السياسيين، وبدلاً من ذلك ستُحول هذه الأموال إلى تايوان ولبنان، حسبما قال شخص مطلع لشبكة CNN.

وقال الشخص إن الإدارة قالت إنها ستعيد توجيه ما قيمته 55 مليون دولار من هذا التمويل إلى تايوان، و30 مليون دولار إلى لبنان.

وما قيمته حوالي 320 مليون دولار، من مليار دولار هو إجمالي التمويل العسكري الأجنبي الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر سنويا، مشروط ويتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أول من تحدث عن إعادة توجيه الأموال.

وفي الشهر الماضي، دعت مجموعة مكونة من 11 عضوا ديمقراطيا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية، أنتوني بلينكن إلى حجب كل الـ320 مليون دولار، من التمويل العسكري الأجنبي، بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في القاهرة.

وكتب المشرعون، بقيادة النائب غريغوري ميكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "نحن نعترف بالعلاقة الثنائية التاريخية العميقة الجذور بين الولايات المتحدة ومصر، والمبنية على روابط اجتماعية واقتصادية وسياسية مشتركة".

وتابعت الرسالة: "ومع ذلك، نشعر بقلق شديد إزاء التقارير الواردة من وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك العديد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ذات المصداقية حول الانتهاكات المستمرة والمستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر".

وأضافت الرسالة: "بينما نواصل الدفاع عن إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان الأساسية في سياستنا الخارجية، وندعو الإدارة إلى الالتزام بروح ونص القانون، في ضمان التقدم في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، فإننا ندعوكم إلى حجب كل مبلغ الـ320 مليون دولار، من التمويل العسكري الخارجي، للسنة المالية 2022، حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان بشكل كبير".

وفي الوقت نفسه، تعمل الإدارة الأمريكية، على تعزيز القدرات الدفاعية لتايوان استعدادا لصراع محتمل مع الصين، وأعلنت في يوليو/تموز الماضي، عن حزمة أسلحة جديدة للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، بقيمة تصل إلى 345 مليون دولار.