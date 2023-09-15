دبي، الإمارات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الجمعة، إن حكومته هي من ستقرر كيف ستنفق الأموال المستردة بعد الإفراج عنها، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال تخصّ الشعب الإيراني، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"

وفي لقاء مع قناة NBC الامريكية، أوضح رئيسي مواقف إيران بشأن اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وكيفية التصرف بها، ورفع الحظر عن بلاده.

وأكد رئيسي أن "أموالنا في الدول الأخرى تم تجميدها بشكل ظالم من قبل الأمريكيين، مما ألحق الضرر بالشعب الإيراني، وبالتالي لابد من إعادة هذه الأموال، أما عن كيف سنستخدم هذه الأموال، فهذا يعود إلينا وستُصرف حسب احتياجات الشعب"، بحسب الوكالة الإيرانية.

وفيما يتعلق باتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، أوضح الرئيس الإيراني أن "بلاده بصدد إنجاز عمل إنساني لاعتقادها أن السجناء الإيرانيين في أمريكا اُعتقلوا بشكل ظالم، ولابد من تحريرهم سريعا ومن هنا وقعنا الاتفاق"، حسب قوله.

وأشار رئيسي إلى أن "العملية التمهيدية للإفراج عن السجناء تجري حاليا، وأن السجناء الأمريكيين يتمتعون بصحة جيدة، وأن ظروف حبسهم أفضل بكثير من ظروف السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة"، طبقا لما نقلت عنه "إرنا".

ودعا الرئيس الإيراني "الولايات المتحدة إلى التخلي عن سياسة الحظر والتهديد، وقال إن "عليها أن تعلم أن هذه السياسة لن توفر أي حل، وأنها لم تخدم أمريكا في الوصول إلى أهدافها، ولن تكون نافعة في المستقبل".

وحول العلاقات مع السعودية، أكد إبراهيم رئيسي أنه "بإمكان السعودية وإيران أن تقيما علاقات جيدة جدا كدولتين إسلاميتين مهمتين، ونحن نعتقد بإمكانية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات"، بحسب وكالة "إرنا".