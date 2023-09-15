داخلية الكويت تعلن ضبط 16 متهما في 13 قضية مخدرات وسلاحين وذخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، ضبط 16 متهما في 13 قضية وبحوزتهم 6.2 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة، و550 حبة من المؤثرات العقلية وسلاحين وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة للوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (16) شخصا من جنسيات مختلفة في (13) قضية وبحوزتهم نحو (6,2) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و(550) حبة من المؤثرات العقلية والعثور على سلاحين وذخيرة بحوزة متهمين ومبالغ مالية حصيلة البيع".

وأضافت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في منشورها: "وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم، اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وختم المنشور قائلا: "وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة بالمرصاد لتجار ومروجي المخدرات". كما أهابت "الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ، والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات".