دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت ردود وتعليقات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على دور الأحزاب بمصر، وردا على منشور للإعلامي توفيق عكاشة، حول عدم قدرة منصة "إكس"، تويتر سابقا، في التأثير على ما يحدث في الشارع المصري، تفاعلا بين النشطاء، على منصة التواصل الاجتماعي.

وقال توفيق عكاشة عبر حسابه على منصة "إكس": "تويتر أو x ليس الشارع المصري الموجود على الأرض، ولا حتى 5% منه، لذلك أي كلام يُكتب عليه مجرد شغل وقت فراغ لا يقدم سبت ولا يأتي بيوم الأحد، ومن يتخيل أن تويتر له أهمية في الشارع المصري هو غير دقيق في التقدير، الشارع المصري في حالة يعلمها الشارع نفسه".

ورد ساويرس على ما كتبه توفيق عكاشة قائلا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "فيه حزب الكنبة، وفيه حزب ملناش دعوة، وفيه حزب اللي يحصل يحصل وفيه حزب كفاية الخراب بعد ثورة يناير".

وأضاف رجل الأعمال المصري: "... وفيه تويتر فيه أقلية من الأحرار المثقفين اللي حاسيين بالوضع وعايزين التغيير وبيحاربهم اللجان مدفوعة الأجر و(المعرضين)،… والحل عند ربنا".

وأثار منشور ساويرس ردود فعل بين متابعين ونشطاء وكتب أحدهم: "وهل لدينا أحزاب حقيقيه في مصر؟". ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "لا".

وردا على سؤال من إحدى الناشطات يقول: " وأنت بقى يا نجيب المثقف اللي خايف على وضع البلد صح؟".

فرد ساويرس عليها قائلا:" صح".

وكتب ناشط ثالث قائلا: " ونسيت أهم حزب، حزب خلينا في حالنا"، فرد عليه رجال الأعمال المصري قائلا: "ما هو ده نفسه بتاع اللي يحصل، يحصل".