دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مطالبات السعودية قبل المضي قدما بملف التطبيع مع إسرائيل نقلا على لسان وزير الخارجية الأمريكي، انتونبي، بلينكن.

وقالت الصحيفة في التقرير المتداول: "قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن السعودية أبلغت إدارة بايدن بأن حل القضايا الفلسطينية أمر بالغ الأهمية لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل.."

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "وقال (بلينكن) الأربعاء في مقابلة مع برنامج Pod Save the World: ’من الواضح أيضًا مما نسمعه من السعوديين أنه إذا أريد لهذه العملية أن تمضي قدمًا، فإن الجزء الفلسطيني سيكون مهما جدًا‘".

ويذكر أن مسؤولين أمريكيين اجتمعا مع مسؤولين سعوديين في الرياض الأسبوع الماضي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والمسؤولان هما بريت ماكغورك، مسؤول الأمن القومي الأمريكي الذي يتمتع بسنوات من الخبرة في الشرق الأوسط والسياسة، وباربرا لي، مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنطقة.