أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- صرّح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، السبت، بأن الاتحاد الأوروبى يحاول الانفصال عن تركيا عقب التقرير الأخير للاتحاد الأوروبى حول عملية انضمام تركيا إلى الكتلة.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي، السبت: "إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الابتعاد عن تركيا".

وجاء في بيان صحفي صادر عن تقرير الاتحاد الأوروبي أن "عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن استئنافها في الظروف الحالية".

وجاء في البيان: "يحث الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على كسر الجمود الحالي والتحرك نحو شراكة أوثق، يوصي أعضاء البرلمان الأوروبي بإيجاد إطار مواز وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويدعون المفوضية إلى استكشاف الأشكال الممكنة".

وقال الرئيس أردوغان إن تركيا ستقيم التطورات، مضيفا: "إذا لزم الأمر، يمكننا فصل طريقنا عن طريق الاتحاد الأوروبي".

وفي يوليو/تموز، قال أردوغان إن الوقت قد حان للتحرك بشأن مسعى تركيا المتوقف منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن "تركيا تنتظر عند بوابة الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 50 عامًا، وجميع الدول الأعضاء في الناتو تقريبًا هي دول أعضاء أوروبية".