دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، السبت، أنها تباشر التحقيق في عدد من القضايا الإدارية والجنائية، أبرزها الرشوة والتزوير وغسل الأموال مع مئات المتهمين من 7 جهات حكومية.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنها "تباشر تلك القضايا مع متهمين في 7 جهات حكومية، من بينهم متهمون بوزارتي الداخلية والدفاع، تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".

وأضافت الهيئة في منشورها أنها "قامت بـ3452 جولة رقابية خلال شهر صفر 1445 هجرية، وأنها أجرت تحقيقات مع 340 متهما في قضايا فساد ورشوة، وأن من تم إيقافهم بلغ 134 شخصا، في حين تم الإفراج عن بعض الموقوفين بالكفالة الضامنة".

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن "من يجري التحقيق معهم ينتمون إلى وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

كما دعت الهيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن شبهات الفساد.