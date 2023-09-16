دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، ضبط 28 شخصا من جنسيات مختلفة، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب "ممارسة الرذيلة"، في 7 قضايا مختلفة، مقابل مبالغ مالية، وأكدت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة حماية الآداب العامة)، من ضبط 27 شخصا (رجل وامرأة) بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في عدد من المواقع ومعاهد المساج، من مختلف الجنسيات مقابل مبالغ مالية في محافظة حولي ومنطقتي السالمية والمهبولة".

وأضافت الوزارة في منشورها أنه "من خلال عمليات البحث والتحري اليومية، حول مواقع الإنترنت والتي يقوم مستخدمو تلك المواقع بأعمال منافية للآداب العامة، تم رصد أحد الأشخاص يقوم بعرض نفسه لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، مقابل مبلغ من المال، وتم ضبطه في منطقة الفحيحيل".

وأكدت الوزارة أن "أوكار الرذيلة، في قبضة رجال الأمن"، وأنه "تمت إحالة المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وختمت الوزارة قائلة: "وتتقدم المؤسسة الأمنية بالشكر لكل من يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الأفعال، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية أو مخلة بالآداب العامة على هاتف الطوارئ، وعمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية".