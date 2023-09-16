دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مصدر حكومي مغربي إن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

جاءت تصريحات المصدر الحكومي المغربي بعد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن زيارة مُجدولة للرئيس ماكرون إلى المغرب "بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأعرب المصدر الحكومي الرسمي عن استغرابه لأن كولونا اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".

كان المغرب رفض عرضًا فرنسيًا لإرسال مساعدات للمساعدة في احتواء تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وراح ضحيته آلاف القتلى والمصابين.

وتوترت العلاقات بين المغرب وفرنسا على خلفية قضية الصحراء الغربية.

يوم الثلاثاء، علق الرئيس الفرنسي على الجدل الدائر حول الرفض المغربي للمساعدات الفرنسية. وقال في مقطع فيديو مترجم بالعربية: "بالطبع يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، على أن يقوما على نحو سيادي بالكامل بتنظيم المساعدات الدولية، لذا نحن جاهزون لخيارهم السيادي".