(CNN)-- اعتقلت السلطات الإيرانية، السبت، والد مهسا أميني، المرأة الكردية الإيرانية التي قُتلت في حجز شرطة الأخلاق الإيرانية قبل عام بالضبط، بحسب ما قاله صحفيون إيرانيون وجماعات حقوقية.

وقال الصحفي الإيراني ومؤسس "IranWire"، مازيار بهاري، إن والد أميني، أمجد، تم استدعاؤه بانتظام من قبل ضباط الأمن في الأشهر التي تلت وفاة ابنته، مضيفا في تصريح أدلى به للزميل كيم برونهوبر بـCNN خلال مقابلة، السبت: "اليوم تم احتجازه لبضع ساعات".

ويذكر أن أميني قتلت أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد اعتقالها بزعم عدم ارتداء حجابها بشكل صحيح، وأثار مقتلها احتجاجات زلزالية في جميع أنحاء إيران، حيث دعا المتظاهرون النظام الإيراني إلى إصلاح سياساته الصارمة.

ونفت السلطات الإيرانية بشدة التقارير التي تفيد باحتجاز أمجد، السبت، ووصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) التقارير بأنها "كاذبة"، في منشور على صفحتها بمنصة تيليغرم.