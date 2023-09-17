دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات التركية، الأحد، القبض على مواطن تركي بتهمة ضرب سائح كويتي في مدينة طرابزون شمالي شرق تركيا، وفتح تحقيق قضائي في الحادثة، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بيان ولاية طرابزون أن المدينة شهدت مساء السبت، "شجارا كلاميا بين سائحين أجنبيين". وحينها "اعتقد مواطن تركي أن السائحين يقاومان أفراد الشرطة الذين كانوا قد تدخلوا لتهدئة الشجار، فتدخل وضرب سائحًا يحمل الجنسية الكويتية بشكل مفاجئ وطرحه على الأرض"، بحسب الولاية.

وقالت الولاية إن الشرطة اعتقلت المشتبه به، وأنه السلطات تحقق معه بناء على تعليمات النيابة العامة في طرابزون.

وأشار البيان إلى أن "علاج الضيف الذي كان يتواجد في المدينة كسائح، تم في المستشفى تحت إشراف الولاية، وحياته ليست في خطر".

وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية، إن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، "أجرى اتصالاً هاتفيًا مع المواطن الكويتي الذي تم التعرض له اليوم في مدينة طرابزون التركية، وذلك للإطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى".

وأكد وزير الخارجية الكويتي أن "مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحين والمصطافين المسالمين مستنكرة ومرفوضة، وأن دولة الكويت ترفض رفضًا تامًا المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل".

في غضون ذلك، زار وفد تركي رسمي وأمني المواطن الكويتي المعتدى عليه، حسب صور نشرتها قناة TRT التركية الرسمية.