دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، شيخ عقل الموحدين الدروز الأول في محافظة السويداء السورية، حكمت الهجري، بـ"الرجل الشجاع" وذلك نظرا لدعوته قبل أيام لـ"الجهاد ضد إيران وحزب الله".

ونشر عبدالله فيديو للهجري يعود إلى بضعة أيام سابقة، على صفحته على منصة "إكس"، قال فيه إن الوجود الإيراني في سوريا "يُعتبر احتلالا" ودعا إلى "الجهاد" ضد الميليشيات الإيرانية.

وأتى تصريح شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا على خلفية إطلاق النار على عدد من المحتجين أثناء اقتحامهم مبنى حزب البعث في السويداء الأربعاء، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وعلق الأكاديمي الإماراتي على تصريحات الهجري قائلا: "رجل شجاع. شيخ عقل الدروز في السويداء يعلن الجهاد ضد ايران وحزب الله الارهابي في سوريا".

يذكر أن محافظة السويداء تشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات واسعة مطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وإسقاط نظامه.