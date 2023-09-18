دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري مصرع وإصابة 9 عسكريين، الاثنين، بعد انقلاب ناقلة محملة بالذخائر جنوبي مدينة العاشر من رمضان (55 كيلومترًا شمالي شرق العاصمة القاهرة).

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان، إن الحادث وقع في منطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان خلال "تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر".

وأوضح المتحدث: "تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى".

وقال المتحدث إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعبر عن تعازي الجيش لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.