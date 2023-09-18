دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي يتوجه، الاثنين، إلى الإمارات، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان عبر موقعها على الإنترنت، ونشرته في حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يتوجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات".

وأضافت أن الهدف من الزيارة "لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة، التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة".

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية- الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة".

وكان السيسي قد استقبل الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين شمال مصر في أغسطس/آب الماضي.

وبحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية حينها، فقد "تم خلال الاجتماع، التأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار".