أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنه من المتوقع إطلاق سراح خمسة أمريكيين كانوا مسجونين في إيران، الاثنين، كجزء من اتفاق أمريكي-إيراني أوسع.

وتحدث كنعاني في مؤتمر صحفي تم عرضه على قناة "Press TV" التابعة للحكومة الإيرانية الاثنين.

وتعتبر الحكومة الأمريكية أن المواطنين الخمسة المحتجزين لدى إيران تم اعتقالهم بشكل خاطئ.

من جانبه، أكد مصدر مطلع على التفاصيل أن طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران لإحضار المواطنين الأمريكيين واثنين من أقاربهم إلى الدوحة.

وقال كنعاني: "ونأمل أن نرى اليوم إمكانية الوصول الكامل إلى أموالنا وسيتم تحويل ذلك إلى حساب أعلنته إيران في دولة إقليمية بشكل كامل، وستتمكن إيران من تحويل ذلك بالكامل. وبما يتناسب مع المتطلبات، يمكننا إنفاق تلك الأموال".

وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: " وبناءً على آخر المعلومات المتوفرة لدي، فإن تبادل السجناء سيتم أيضًا في نفس اليوم".

وأضاف كنعاني: "إذاً خمسة مواطنين إيرانيين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الأمريكية بناءً على أحدث المعلومات. اثنان من المواطنين سيعودان إلى إيران بناء على رغبتهما وواحد سيسافر إلى بلد ثالث بسب وجود عائلته هناك، واثنان آخران من المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أمريكا قالا إنهما يريدان البقاء في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. السجناء الإيرانيون الخمسة سيتم إطلاق سراحهم اليوم".

وتابع كنعاني: "وفي المقابل سيتم تسليم 5 مواطنين في السجن في إيران بناءً على طلبهم الخاص إلى الجانب الأمريكي".