سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة: مقتل مواطن عُماني داخل سكنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سفارة سلطنة عُمان في القاهرة، الاثنين، مقتل مواطن عُماني في محل سكنه، مُعربة عن ثقتها في "كفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية".

وكتب حساب السفارة العُمانية في منصة إكس (تويتر سابقًا): "ببالغ الأسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر/ أيلول 2023 وعلى اثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث".

وعبّرت السفارة عن "ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".

في حين ذكرت صحيفة "الرؤية" العُمانية أنها علمت أن المواطن العُماني سبق أن شغل منصب المُلحق الإعلامي في السفارة العُمانية بالقاهرة، وأن السلطات عثرت عليه غارقًا في دمائه داخل منزله في منطقة المهندسين بالقاهرة.

ونقلت "الرؤية" عن مصدر - قالت إنه رفض ذكر اسمه - قوله إن القتيل تلقى طعنات بسلاحٍ أبيضٍ أودت بحياته. وشكلت سلطات الأمن المصرية فريق بحثي من مباحث الجيزة لضبط المتهم، حسب تقارير صحيفة مصرية.