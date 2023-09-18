الدوحة، قطر (CNN)-- أقلعت رحلة حكومية قطرية تقل خمسة أمريكيين مسجونين في إيران من طهران كجزء من اتفاق أوسع بين إيران والولايات المتحدة، حسبما قال مسؤول مطلع على الأمر لشبكة CNN.

ويوجد على متن الطائرة أيضًا اثنان من أقارب المسؤول، إلى جانب السفير القطري في طهران.

وكانت الحكومة الأمريكية قد صنفت الأمريكيين الخمسة جميعهم على أنهم محتجزون ظلمًا.

في مؤتمر صحفي الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنه من المتوقع إطلاق سراح خمسة أمريكيين كانوا مسجونين في إيران، الاثنين، كجزء من اتفاق أمريكي - إيراني أوسع.

وقال كنعاني: "نأمل أن نرى اليوم إمكانية الوصول الكامل إلى أموالنا وسيتم تحويل ذلك إلى حساب" لصالح إيران "في دولة إقليمية بشكل كامل. وبما يتناسب مع المتطلبات، يمكننا إنفاق تلك الأموال".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذًا خمسة مواطنين إيرانيين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الأمريكية بناءً على أحدث المعلومات"، مضيفًا: "وفي المقابل سيتم تسليم 5 مواطنين في السجن في إيران بناءً على طلبهم الخاص إلى الجانب الأمريكي".