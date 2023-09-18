وزير خارجية السعودية يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا.. وهذا ما أكد عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل لحل للأزمة السورية يُحافظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

ونقلت صفحة الخارجية السعودية الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، تصريحات لوزير الخارجية السعودي أكد فيها على " حرص المملكة ببذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها".

وأشارت الخارجية إلى أن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، حضرا اللقاء.

ويشهد الجنوب السوري منذ أكثر من شهر احتجاجات مطالبة برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حين شهدت محافظات في الشرق اشتباكات بين عدد من العشائر وقوات "سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية.