دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورتين جمعتها برئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ قبّل رئيس الدولة علم الإمارات في إحدى الصورتين.

وشارك النيادي متابعي صفحته على منصة "إكس" الصورتين وعلق عليهما بالقول: "الوطن".

وظهر الشيخ محمد بن زايد وهو يقبل علم الإمارات الذي سلمه النيادي إياه، بعد وصوله إلى الإمارات عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إتمام مهمته في محطة الفضاء الدولية.

وكتب رائد الفضاء الإماراتي في منشور سابق على المنصة نفسها: "6 أشهر والوطن في قلبي.. اليوم الحمد لله أنا في قلب الوطن، وعلى أرضه الطيبة".

وأردف النيادي قائلا: "أعود لأسلِّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمانة علم الوطن.. أعود لأقبِّل تراب وطني الذي ينبت طموحًا وأحلامًا. أعود لنكمل رحلة الاستكشاف معًا".