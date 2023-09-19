أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن إدارة بايدن فرضت الثلاثاء عقوبات على شبكة من الأشخاص والشركات في إيران والصين وروسيا وتركيا "فيما يتعلق بتطوير الطائرات بدون طيار الإيرانية والطائرات العسكرية".

وقال البيان: "لقد سهلت هذه الشبكة الشحنات والمعاملات المالية لدعم الطائرات بدون طيار التابعة للشركة الصناعية لصناعة الطائرات الإيرانية (HESA’s) المدرجة على قائمة الولايات المتحدة، وأنشطة إنتاج وشراء وصيانة الطائرات العسكرية".

وقدمت إيران طائرات بدون طيار لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وتأتي الدفعة الجديدة من العقوبات بعد يوم من إطلاق سراح خمسة أمريكيين من السجون الإيرانية وبعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات بموجب سلطة مختلفة تستهدف وزارة المخابرات الإيرانية والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، لدورهما في استمرار عدم تقديم إجابات ونشر معلومات مضللة حول بوب ليفينسون، وهو أمريكي محتجز في إيران منذ أكثر من عقد من الزمن، ويُعتقد أنه توفي هناك.