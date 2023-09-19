رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، خلال استقباله سفير دولة الكويت بالعراق طارق الفرج، في بغداد، في 19 سبتمبر/ أيلول 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الثلاثاء، على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت، بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وشدد رئيس المجلس خلال اللقاء، على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة، وكذلك التأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري"، طبقا للبيان.

كما أكد زيدان على أهمية "احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية، واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة"، حسبما أفادت وكالة "واع".

ويمثل موقف المسؤول العراقي تطورا، بعد الانتقادات الكويتية والخليجية لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وكان قد انتقد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مساء الاثنين، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وأعرب الوزير الكويتي عن "أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها، وكذلك الاتفاقات المبرمة بين البلدين"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".