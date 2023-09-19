دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الرئيس التونسي جدلا واسعًا بتعليقه على "إعصار دانيال"، الذي راح ضحيته آلاف الأشخاص في ليبيا، قائلا إن "الحركة الصهيونية" وراء إطلاق اسمه، على حد قوله.

كان سعيد يتحدث على هامش اجتماع مع عدد من وزراء حكومته، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة التونسية عبر فيسبوك، مساء الاثنين.

وقال سعيد، في نهاية الفيديو: "يتحدثون عن مأساة إخوتنا الليبيين، وعن الوضع في ليبيا وإعصار دانيال، ألم نتساءل عن سبب التسمية؟"

وأضاف سعيد: "اختاروا دانيال، من هو؟ هو نبي عبري، تم الاختيار بطبيعة الحال من قبل الجهة التي تختار الأسماء، وهذا الإعصار تم تسميته باسم دانيال ويرددونه، ألم يتساءل أحد لماذا تمت تسميته دانيال، هذه قضية أخرى".

واعتبر الرئيس التونسي أن تسمية الإعصار بهذا الاسم "لأن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم تقريبًا ذر بالعقل والتفكير، فيه حالة غيبوبة فكرية تمامًا.. من أبراهام إلى دانيال واضحة جدًا".

يشار إلى أن خبراء الأرصاد الجوية - والجمهور العام - يستخدمون أسماء الأشخاص للمساعدة في تتبع العواصف. في السابق، كان يتم اختيارها بشكل عشوائي.

وقد يتم تغيير أسماء العواصف، خاصة إذا كانت تداعياتها مميتة.

وهناك ست قوائم أبجدية لأسماء أعاصير المحيط الأطلسي، تحتفظ بها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويتم تدويرها كل ست سنوات. توجد نفس القوائم الست لأعاصير المحيط الهادىء. ولذلك فإن الأسماء الواردة في قوائم عام 2023 سيتم استخدامها مرة أخرى في عام 2029.