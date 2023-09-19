دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون بشكل واسع مع حديث رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، عن نظيره السعودي الأمير سلطان بن سلمان، واصفا إياه بـ"سلطان الفضاء".

وقال النيادي في مؤتمر صحفي أعقب استقباله في الإمارات عند وصفه بـ"الرائد السلطان" من جانب أحد الإعلاميين: "سلطان الفضاء الأمير سلطان بن سلمان الله يحفظه ويطول عمره دائما ما كنا نشوفه كقدوة لنا ودائما نحرص على التواصل وتواصلت معه من محطة الفضاء الدولية وتواصلت معه بعد المهمة".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي صاحب أطول مهمة عربية في محطة الفضاء الدولية: "إذا في سلطان للفضاء ممكن إن هو يكون بالفعل سمو الأمير سلطان بن سلمان".

وأردف النيادي قائلا: "مهامنا تكملة وكان لدينا 6 أشهر وكان يجب أن نستغل هذه الفرصة والحمدلله جربنا أشياء مختلفة وجربنا أشياء تحدث للمرة الأولى وقمنا بها بشكل بأنه لا مجال للخطأ فيها".

وعاد النيادي إلى الإمارات الإثنين حيث كان باستقباله رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وفيما يلي أبرز التعليقات على ما قاله رائد الفضاء الإماراتي: