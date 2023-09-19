أكاديمي إماراتي يُحذر أمريكا من "الابتزاز الإيراني" ويوجه رسالة لقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أمريكا من إمكانية استغلال إيران لصفقة إطلاق سراح السجناء بين البلدين في اختطاف رهائن مقابل الحصول على أموال.

وقال عبدالله عبر صفحته على منصة "إكس": " مبروك للأشقاء في قطر هذا النجاح الدبلوماسي. أمريكا تطلق سراح 5 سجناء إيرانيين وإيران تطلق سراح 5 سجناء أمريكيين فلماذا إذا تدفع أمريكا 6 مليار $ لإيران؟".

وأردف الأكاديمي الإماراتي قائلا: "صفقة ستشجع إيران وأتباعها على اختطاف الرهائن للحصول على مثل هذه المبالغ الضخمة".

وختم عبدالله بالتساؤل: "لماذا هذا التودد الأمريكي والغربي للابتزاز الإيراني؟"، على حد قوله.

وكانت أمريكا وإيران قد نفذتا عملية إطلاق سراح 5 سجناء من كل طرف، الاثنين، ما سمح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار أمريكي.