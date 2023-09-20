أردوغان يتحدث عن "فيروس معاداة الإسلام" و"الهجمات الشنيعة" ضد القرآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تركيا ستواصل دعم المبادرات الرامية إلى مكافحة "معاداة الإسلام" موجها انتقاداته لمن وصفها بـ"الدول المتقدمة" بسبب انتشار "فيروس معاداة الإسلام فيها" على حد قوله.

وقال أردوغان في كلمته أمام الدورة الـ78 للجمعية العمومية للأمم المتحدة: "إن العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام التي تنتشر كالفيروس لاسيما في البلدان المتقدمة، وصلت الآن إلى مستويات لا يمكن تحملها".

وأردف الرئيس التركي قائلا: "من المؤسف أن الساسة الشعبويين يواصلون اللعب بالنار في العديد من البلدان، من خلال تشجيع هذه التوجهات الخطيرة".

وأضاف أردوغان: "كما أن خطاب الكراهية والاستقطاب والتمييز الذي يتعرض له الأبرياء لا يترك أي ضمير دون المساس به في كل ركن من أركان العالم".

وشدد الرئيس التركي على أن "العقلية التي تسمح وتشجع الهجمات الشنيعة ضد القرآن الكريم في أوروبا تحت ستار حرية التعبير، تدمر مستقبلها بأيديها".

وأكد أردوغان على أن تركيا ستواصل "دعم جميع المبادرات الرامية إلى مكافحة معاداة الإسلام في جميع المحافل، لاسيما الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي".

وختم الرئيس التركي كلمته بهذا الشأن بتوجيه دعوة لأصدقاء تركيا لـ"الوقوف بجانبها في كفاحها في هذا الصدد".

يذكر أن السويد والدنمارك شهدتا حوادث منفصلة تم خلالها "الإساءة" للقرآن وحرق نسخ منه ما أدى لموجة استنكار وإدانات شديدة من دول عربية وإسلامية.