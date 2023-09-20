دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، صورة للفتاة الإيرانية التي ماتت خلال اعتقالها من جانب "شرطة الأخلاق" في إيران العام الماضي، مهسا أميني، أثناء كلمة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر إردان مقطع الفيديو الذي يُظهره وهو يرفع صورة أميني أثناء كلمة رئيسي عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وعلق بالقول: "عندما بدأ رئيس إيران رئيسي، "جزار طهران"، خطابه، لوحت بصورة مهسا أميني، المرأة الإيرانية البريئة التي قُتلت بوحشية على يد النظام قبل عام لأنها لم ترتد الحجاب "بشكل صحيح"".

وأردف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة قائلا: "في هذه الأثناء، خارج الأمم المتحدة، مئات الإيرانيين كانوا يحتجون، يتوسلون للمساعدة من المجتمع الدولي. لن أتوقف أبداً عن القتال من أجل الحقيقة وسأكشف دائماً التشويهات الأخلاقية للأمم المتحدة".

وختم إردان بالقول: "أولئك الذين يفرشون السجادة الحمراء للقتلة ومعادي السامية يجب أن يحاسبوا على أفعالهم!"، على حد قوله.

وأعاد السفير الإسرائيلي نشر مقطع فيديو يُظهر اخراجه من القاعة وتوقيفه لفترة وجيزة من جانب شرطة الأمم المتحدة.

من جانبها، نشرت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية العربية "إسرائيل بالعربية" مقطع رفع صورة أميني من جانب سفير إسرائيل وعلقت عليه بالقول: "سفير إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان أول من يغادر قاعة مقر الامم المتحدة خلال خطبة الجزار رئيس النظام الفاشي الإيراني المتطرف وهو يرفع صورة مهسا أميني وجرائم النظام بحق شعبه مقاطعا خطبة الجزار الذي يرتدي عباءة الإسلام زورا وبهتانا".