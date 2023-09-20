دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، إنه أكد خلال اللقاء مع وفد جماعة الحوثي الذي زار الرياض، أن السعودية "حريصة على التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن".

وذكر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة "إكس": "التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن، أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".

وفي المقابل، قال الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، عبر حسابه على "إكس": "في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة، وسنرفعها للقيادة للتشاور وبما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه شعبنا اليمني وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام".

يذكر أن السعودية كانت أعلنت عن توجيه دعوة للحوثيين لإجراء مناقشات حول حل سياسي شامل في اليمن، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي المقابل، قال القيادي بجماعة "الحوثي" محمد علي الحوثي، عبر إكس: "أملنا أن يتم النقاش الجدي لما فيه مصلحة الشعبين وتجاوز التحديات".