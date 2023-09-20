دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزراء خارجية أمريكا والإمارات والسعودية في نيويورك وناقشوا ضرورة التوصل إلى حل للصراع في اليمن ومواضيع أخرى ذات أولوية، وفق ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكتب بلينكن عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اجتماع مثمر اليوم مع الأمير فيصل بن فرحان والشيخ عبدالله بن زايد في الدورة الـ78 للجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: " ناقشنا الحاجة الملحة إلى حل دائم للصراع في اليمن، وأولويات أخرى".

وختم بلينكن بالقول: "التنسيق مع شركائنا حول اليمن والتحديات الإقليمية أمر حاسم للسلام والاستقرار".

ونشر وزير الخارجية الأمريكي صورا من الاجتماع حيث ظهر الوزراء الثلاثة وهم يتبادلون الحديث ويبتسمون معا.

من جانبه، كتب المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، تعليقا على المنشور: "الاجتماع الثلاثي السعودي الاماراتي الامريكي التنسيقي في نيويورك ورؤية مشتركة تجاه السلام والاستقرار في اليمن.".