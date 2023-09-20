دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، أن المملكة الأردنية الهاشمية "تثق بالسعودية"، في إطار رده على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وقال الصفدي في حوار له مع قناة "المملكة" الأردنية حول موقف الأردن من الحديث عن تطبيع دولة عربية مع إسرائيل: "من الواضح أن سؤالك يتعلق بما يُقال حول المملكة العربية السعودية".

وأردف وزير الخارجية الأردني، قائلا: "نحن نثق بأشقائنا في المملكة العربية السعودية"، مشيرًا إلى أن السعودية لديها "موقف واضح في نقطة الحل الفلسطيني".

وأضاف الصفدي: "بالأمس سمو وزير الخارجية السعودي كان يتحدث بوضوح عن هذا الموقف نثق بأشقائنا وكلنا نريد السلام العادل والشامل وكلنا يعرف والإخوان في السعودية يقولون ويؤكدون ومواقفهم ثابتة في ذلك بأن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو ما سيؤدي إلى تحقيق السلام".