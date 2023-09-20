دبي، الإمارات العربية المتحدة 0CNN) – مازح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مذيع "فوكس نيوز" حين سأله عما يجب أن يسأل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلته معه.

ونشرت "فوكس نيوز" مقابلة أجراها المذيع بريت باير، الذي ستُنشر مقابلته مع ولي العد السعودي في وقت لاحق الأربعاء، مع وزير الطاقة السعودي، إذ سأله في نهايتها: "ماذا يجب أن أسأل ولي العهد برأيك؟".

وأجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "اسأله متى سيمنح وزيره 8 ساعات من النوم لمدة 3 أيام متواصلة".

ونشرت قناة "فوكس نيوز" مقتطفات من مقابلة أجراها باير مع وزير الطاقة السعودي ضمن تقرير للمذيع حول "كواليس" الأحداث التي تشهدها المملكة.

وتداول مغردون سعوديون ووسائل إعلام سعودية المقطع بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة وتفاعل المذيع نفسه مع تغريدة سعود بن سلمان الدوسري التي تضمنت المقطع.

ومن المقرر أن تُذاع مقابلة ولي العهد السعودي مع "فوكس نيوز" في وقت لاحق الأربعاء.