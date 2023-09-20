(CNN)-- اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بـ"تأجيج نيران العنف" في أوكرانيا.

وقال رئيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "أي نوع من تأجيج نيران العنف في أوكرانيا قامت به الولايات المتحدة الأمريكية كان من أجل إضعاف الدول الأوروبية، وهذه خطة طويلة المدى للأسف"، حسب قوله.

وأضاف: "أود أن أذكر الجميع مرة أخرى بموقفنا، الذي لا لبس فيه، كجمهورية إسلامية، نحن لا نؤيد أي حرب في أي مكان، لا في أوروبا ولا في أي مكان آخر، ولا نرى أي حرب لصالح أي طرف في أوروبا، وندعم أي مبادرة لوقف الأعمال العدائية والحرب وأي إجراء سياسي، ونعلن بشكل كامل دعمنا لمثل هذه المبادرات".

وذكر أن العقوبات المفروضة على بلاده "لم تسفر عن النتائج المرجوة"، وأضاف أن"الوقت حان للولايات المتحدة لوقف مسارها على الطريق الخطأ واختيار الجانب الصحيح"، وأضاف أن "الإنسانية تدخل إطارا جديدا، وستشهد القوى القديمة مسار هبوطها".

وتابع أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما كانت قبل عقدين من الزمن لن تقصر أبدا بشأن الحق الأصيل للأمة الإيرانية في الحصول على الطاقة النووية السلمية".