في زيارة سيلتقي خلالها شي جين بينغ.. بشار الأسد يصل إلى الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأ الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، أسماء الأسد، زيارة إلى الصين، الخميس، من المقرر أن يعقد خلالها قمة ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق ما ذكرته الرئاسة السورية.

ووصل الرئيس السوري وزوجته والوفد المرافق لهما إلى مطار خانجو الدولي في الصين حيث كان باستقبالهم وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأُجريت مراسم استقبال رسمية للأسد والوفد المرافق له في المطار، وفقا لسانا.

وكانت آخر زيارة للرئيس السوري إلى الصين عام 2004 حين التقى بالرئيس الصيني السابق هو جين تاو.

ويضم الوفد المرافق للأسد في هذه الزيارة عددا من الوزراء والمستشارين على رأسهم وزير الخارجية فيصل المقداد والمستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، بثينة شعبان.