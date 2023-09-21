مصر تعلن عن لقاء جمع سامح شكري ونظيره الإيراني في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبر منصة "إكس": " وزيرا خارجية مصر و إيران يلتقيان الآن بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة"، ونشر صورا من اللقاء.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده "ترحب بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع العلاقات بين طهران والقاهرة"، وأكد "ليست هناك أي مشكلة ثنائية بين البلدين".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أعرب عن ترحيبه بما وصفها بـ"رغبة مصر" في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع بلاده.

وتدهورت العلاقات بين القاهرة وطهران بعد "الثورة الإسلامية" في إيران، وشهدت تحسنا ملحوظا في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، لكن تطور العلاقات لم يستمر طويلا مع عزل مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" من السلطة، حيث عادت العلاقات لحالة من الجمود مجددا.