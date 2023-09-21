رئيس إيران يوضح موقفه من العلاقات مع مصر عقب لقاء وزيري خارجية البلدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اللقاء الذي جرى بين وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ووزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه "يمكن أن يكون خطوة لبدء تطوير العلاقات" بين طهران والقاهرة.

والتقى شكري وعبداللهيان في نيويورك، مساء الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه جرت "مناقشة إيجابية ومثمرة بالتفصيل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين إيران ومصر، وأكد الجانبان ضرورة تمهيد الطريق والخطوات لتحقيق ذلك من خلال مواصلة الحوار بين المسؤولين في البلدين".

وتعليقا على اللقاء، قال رئيسي خلال مؤتمر صحفي في نيويورك إنه "في سياسة الجوار، تعتمد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التفاعل مع جميع الدول الجارة والإسلامية وذات التوجهات المشتركة"، وفقا لما نقلته "إرنا".

وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا مصر أنه "لا توجد مشكلة في إقامة العلاقات، واجتماع وزيري خارجية إيران ومصر يمكن أن يكون خطوة لبدء تطوير العلاقات بين البلدين". وتابع بالقول إن "عضوية إيران في التحالفات العالمية مثل شنغهاي وبريكس توفر الأساس للتعاون بين دول المنطقة ودول العالم".