(CNN)-- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إن "أي شخص متورط" في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 "يقضي عقوبة في السجن"، ووصف الحادث بأنه "خطأ ومؤلم".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم: "نحن نتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها أي دولة، وفعلنا ذلك في السعودية وتم إغلاق القضية".

وتابع: "كما نحاول إصلاح النظام الأمني للتأكد من أن هذا النوع من الأخطاء لن يحدث مرة أخرى، ويمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية لم يحدث شيء من هذه الأشياء، هذا ليس مما تفعله المملكة العربية السعودية".