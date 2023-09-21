كيف رد محمد بن سلمان على اتهام السعودية بممارسة "الغسيل الرياضي"؟

جانب من مقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع شبكة "فوكس نيوز"

(CNN)-- أشاد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بـ"نمو الاهتمام بالرياضة" في بلاده، وأشار إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي جراء نمو الاهتمام العالمي.

ورد الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم على اتهام السعودية بممارسة "الغسيل الرياضي" باستثمار الأموال لتغيير أو تحسين صورتها، حيث قال: "إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي".

وأضاف: " أنا لا أهتم، الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1% من الرياضة، وأهدف إلى أن يكون 1.5%، سمها ما شئت، سنحصل على 1.5%".