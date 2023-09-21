محمد بن سلمان يوضح موقف السعودية من التطبيع مع إسرائيل

صورة أرشيفية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

(CNN)-- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إن "القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم: "نتباحث مع الأمريكيين للوصول إلى نتائج جيدة ترفع معاناة الفلسطينيين".

وأوضح ولي العهد السعودي أن تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل "غير صحيح"، وتابع أنها "كل يوم تتقدم".

وذكر أن إدارة جو بايدن إن نجحت بأن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل "سيكون الأضخم من نوعه".