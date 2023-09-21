سعيد الغامدي يتحدث لـCNN عن حكم القضاء السعودي بإعدام شقيقه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رجل الدين والأكاديمي السعودي المعارض المقيم خارج المملكة، سعيد بن ناصر الغامدي، نبأ حكم الإعدام الذي صدر ضد شقيقه محمد في أغسطس/آب الماضي، بـ"الصادم والمؤلم".

وقال سعيد الغامدي، في مقابلة مع CNN بالعربية، إن شقيقه تم القبض عليه بعد تغريدات على منصة "إكس"، تويتر سابقا، نشرها من "حساب مجهول لا يتابعه أكثر من 10 أشخاص"، مضيفا: "أظن ظنا راجحا أن القبض عليه من أجل النكاية والإيذاء لي شخصيا لأن نشاطي مفتوح على العالم فيما يخص قضايا الاعتقال والقمع".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى نشر هذا التقرير.

وأظهرت وثائق المحكمة التي اطلعت CNN على نسخة منها أن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بإدانة محمد بن ناصر الغامدي بـ"خلع البيعة الثابتة في عنقه لولاة الأمر" و"طعنه في دين وعدالة الملك وولي العهد"، و"تأييده للفكر الإرهابي ولكيان إرهابي (جماعة الإخوان) والإشادة برموزها"، و"نشره مشاركات كاذبة ومغرضة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام".

وحكمت المحكمة بـ"القتل تعزيرا" على محمد بن ناصر الغامدي، مع مهلة لطلب الاستئناف والاعتراض على الحكم خلال 30 يوما من اليوم التالي لاستلامه نسخة الحكم.