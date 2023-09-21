لماذا وصف ولي العهد السعودي أسامة بن لادن بـ"عدو السعودية وأمريكا"؟

(CNN)-- رفض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، اتهام الحكومة السعودية بأنها "سهلت أو دعمت" شن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان 15 من الخاطفين الـ19 الذين نفذوا الهجمات مواطنين سعوديين.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم إلى الهجمات المختلفة التي خطط لها زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن ونفذها ضد السعودية في التسعينيات.

ووفقا لـ"فوكس نيوز"، أقر ولي العهد السعودي بأن بن لادن كان "قادرا على تجنيد السعوديين"، ولكنه قال إن هذا "لا يؤدي إلى القيام بتلك الهجمات، وليس هناك أي معنى لأن تقدم دولة المساعدة لرجل يؤذيها".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "أسامة بن لادن قتل السعوديين والأجانب في ذلك الوقت في السعودية، هو عدونا وعدو لأمريكا".