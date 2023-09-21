السعودية.. الأمن يقبض على شخص سرق سيارة من أمام صاحبها أثناء صيانتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي، الخميس، القبض على مواطن سرق سيارة أمام صاحبها أثناء إجراء صيانة لها، وأحالته إلى النيابة العامة.

وانتشر مقطع فيديو الأربعاء يُظهر شخصا وهو يقوم بسرقة سيارة بحضور صاحبها الذي كان منشغلا بأعمال الصيانة الخاصة بمركبته.

واستغل السارق أن السيارة كانت في وضع التشغيل بينما كان الغطاء الأمامي مرفوعا ما حجب الرؤية عن صاحب المركبة ومرافقه والعاملين في محل الصيانة، فاستقلها وانطلق بسرعة وسط محاولات بائسة من صاحب السيارة لإيقافه.

وقال الأمن العام في بيان نشره الخميس: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن سرق مركبة في وضع تشغيل من أمام أحد مراكز الصيانة أثناء انشغال مالكها بصيانتها".

وأردف الأمن العام بالتأكيد على إحالة المواطن إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه واسترداد المركبة.