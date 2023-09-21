دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، عن فخره بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد مقابلته مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية الخميس.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر منصة "إكس": "أفلا يحق ليَ امتلاكُ الزهو والفخر الأتمْ .. أوليس يكفي أن هذا المعجز الفذَّ ابنُ عَمْ؟!".

وأردف الأمير السعودي قائلا: "الله يطول عمرك يابو سلمان ويوفقك ويحفظك لشعبك وبلادك".

وكان ولي العهد السعودي قد أجرى مقابلة مع القناة الأمريكية تحدث عن محاور عدة أبرزها فرص تطبيع العلاقات مع إسرائيل ووجهة النظر السعودية بشأن إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا.