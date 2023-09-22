تحدث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مقابلة مع مراسلة CNN، بيكي أندرسون، تطرقت إلى عدة ملفات بينها دعوة الرئيس الأمريكي له بزيارة واشنطن بجانب الملف الأمني، حيث قال إن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة يجب أن تتطور إلى ما هو أبعد من القضايا الأمنية.

وقال السوداني إنه "بالنسبة لدعوة الرئيس الأمريكي السيد بايدن، فإن وزارة الخارجية الأمريكية والعراقية بترتيب موعد في هذا العام"، مشيرًا إلى أن "أحد أهم المواضيع التي يجب مناقشتها هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وأكد السوداني أن الاتفاقية "بحاجة إلى تفعيل بين البلدين خصوصًا بأن هناك رغبة جادة بتطوير هذه العلاقة. يجب ألا تقتصر علاقتنا بين الولايات المتحدة والعراق على الجانب الأمني، رغم أهميته، ولكن هناك حاجة إلى تفعيل الملفات والمجالات الأخرى، وهي مهمة اليوم. العراق بلد يمتلك موارد اقتصادية كبيرة وهو بلد مؤثر في سوق الطاقة وهناك فرص كثيرة ممكن أن تكون مجالات لعمل الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والعمرانية في العراق".

وفيما يتعلق بالجانب الأمني والتدخل الأمريكي في البلاد، قال رئيس الوزراء العراقي إن "ما يهمنا هو الوضع الأمني وعلاقتنا مع التحالف الدولي في العراق".

وأضاف السوداني: "اليوم العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية سواء كانت من الولايات المتحدة أو من باقي دول التحالف الدولي. اليوم، القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والإمكانية والمقدرة على المحافظة على استقرار الأمن وتعقب خلايا داعش التي تمثل مجاميع تطارد في الصحاري والجبال والكهوف وليس لها أي مكان ولا تهدد كيان الدولة"، على حد تعبيره.